Am Samstag, den 02.12.2023 wurde gegen 01:20 Uhr in der Nacht ein 33-jähriger aus Neunkirchen stammender Mann festgestellt, der neben seinem verunfallten Fahrzeug stand.

Idar-Oberstein-Freisen-Nohfelden-Wolfersweiler (ots) - Das Fahrzeug wies starke Unfallbeschädigungen auf, unter anderem wurde es augenscheinlich über eine längere Wegstrecke auf nur 3 intakten Reifen und nur noch einer Felge bewegt. Der Fahrer hatte nach Feststellung einen Atemalkoholwert von 2,18 %o. Ebenso war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ermittlungen ergaben, dass er mit seinem Fahrzeug, einem VW Beatle, die Ortslage Idar-Oberstein von bislang unbekanntem Startpunkt aus über Freisen befuhr und dann auf die B41 zwischen Hirstein und Wolfersweiler sich weiterbewegte. Kurz hinter der Auffahrt aus Freisen kommend in FR Wolfersweiler blieb er mit seinem unbeleuchteten Fahrzeug stehen, wo er durch unbeteiligte Zeugen festgestellt werden konnte, die die Polizei alarmierten.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de



