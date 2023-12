Am Montag, den 18.12.23, ereignete sich kurz vor Mittag ungefähr in der Zeit zwischen 11:15 bis 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Oberthal.

Oberthal (ots) - Die 47jährige Geschädigte parkte mit ihrem schwarzen PKW auf dem genannten Parkplatz, vom Markt aus gesehen in zweiter Reihe, und ging einkaufen. Als sie zurückkehrte musste sie leider feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer einen Streifschaden an ihrem Fahrzeug über die gesamte linke Fahrzeugseite verursacht hatte. Die Polizei St. Wendel hofft nun auf Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben. Hinweise gerne unter 06851-898 0.



Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell