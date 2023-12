Am Dienstag, 05.12.23, gegen 05.50 Uhr, kam es auf der Gemeindestraße zwischen Überroth und Lindscheid zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten.

Tholey (ots) - Dort befuhr zu oben genannter Zeit ein PKW-Fahrer aus der Gemeinde Tholey bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen die Gemeindestraße von Überroth in Richtung Lindscheid.

Hier verlor er die Kontrolle über seinen PKW und stieß frontal mit dem PKW eines entgegenkommenden PKW-Fahrers zusammen.

Die beiden PKW-Fahrer wurden hierbei verletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Wegen dieses Verkehrsunfalls kam es auf dieser Strecke zu Verkehrsbehinderungen.



