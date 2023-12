Wolfsburg, OT Ehmen, Mörser Straße

Wolfsburg (ots) - 28.12.2023, 16.30 Uhr



Wegen Diebstahl und Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich demnächst eine 53 Jahre alte Frau aus Wolfsburg verantworten müssen.



Die 53-Jährige lud am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr drei, vor einem Supermarkt in Ehmen auf Palletten zum Kauf bereitgestellte Kisten Bier in ihr Fahrzeug. Anschließend fuhr sie davon, ohne die Ware zu bezahlen.



Dabei hatte sie nicht mit der Aufmerksamkeit von zwei Zeugen gerechnet, die sich das Kennzeichen notierten und die Polizei alarmierten.



Als die Beamten um 17.15 Uhr an der Haustür der 53-Jährigen klingelten und sie mit dem Diebstahl konfrontierten, räumte sie den Diebstahl ein.



Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der 53-Jährigen fest.



Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,16 Promille.



Da die 53-Jährige zuvor mit ihrem Fahrzeug unterwegs war, lag der Verdacht nahe, dass sie das Fahrzeug unter Alkoholeinwirkung geführt hatte.



Deshalb wurden der Fahrzeugführer im Klinikum in Wolfsburg zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Die drei Kisten Bier im Wert von knapp 57 Euro musste die 53-Jährige wieder herausrücken und diese wurden dem Supermarkt wieder zugeführt.



Dumm gelaufen, denn am Ende steht die 53-Jährige ohne Führerschein und ohne Bier da, stattdessen erwarten sie zwei Verfahren wegen Ladendiebstahl und Trunkenheit im Straßenverkehr.