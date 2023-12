Helmstedt, Bundesstraße 1 Ecke Kreisstraße 15 11.12.2023, 13.50 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Helmstedt auf der Bundesstraße 1 Ecke Kreisstraße 15 zwischen einem 38 Jahre BMW-Fahrer und einer 29-jährigen VW Bora-Fahrerin, wurden beide Beteiligte leicht verletzt.

Helmstedt (ots) - Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



Der 38-Jährige befuhr mit seinem BMW die B1 aus Süpplingen kommend in Richtung Helmstedt. An dem Abzweig zur K 15 Richtung Emmerstedt wollte der 38-Jährige nach links abbiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende Bora-Fahrerin, die die B1 aus Helmstedt kommend befuhr. Der BMW-Fahrer versuchte noch, einen Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Bei dem Zusammenstoß drehte sich der BMW um 180 Grad, touchierte ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und kam schließlich zum Stehen.



Beide Beteiligte wurden durch Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.