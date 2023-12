Groß Twülpstedt, Landesstraße 322, zwischen Hehlingen un Rümmer 30.11.2023, 17.50 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße 322 zwischen Hehlingen und Rümmer wurde ein alleinbeteiligter 34 Jahre alter Golf-Fahrer lebensgefährlich verletzt.

Groß Twülpstedt (ots) - An dem Pkw entstand Totalschaden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-Jährige am frühen Donnerstagabend die L 322 von Hehlingen in Richtung Rümmer und überholte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kam der Golf-Fahrer aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Dort überschlug sich der Pkw mehrfach, bis er halb auf der Seite und dem Dach liegend zum Stehen kam. Der Fahrer musste durch die Berufsfeuerwehr Wolfsburg aus seinem völlig demolierten Fahrzeug befreit werden. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.



Da eine Beeinflussung durch Alkohol nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.



Die Unfallstelle war für mehrere Stunden, mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr Rümmer, für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt