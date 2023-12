Königslutter, OT Rieseberg L633

Königslutter (ots) - 27.12.2023, 01.10 Uhr



Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am frühen Mittwochmorgen auf der Landesstraße 633.



Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand befuhr gegen 01.10 Uhr ein 45 Jahre alter Fahrzeugführer aus Österreich mit seinem BMW die L 633 aus Scheppau kommend, in Fahrtrichtung Rieseberg.



Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit alkoholbedingter Beeinflussung, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw im Straßengraben.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille.



Daraufhin wurde dem 45-Jährigen im Klinikum in Königslutter eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Der BMW, an dem ein Schaden von etwa 700 Euro entstand wurde abgeschleppt.