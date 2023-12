Wolfsburg, OT Mörse Wulfhagen

Wolfsburg (ots) - 07.12.2023, 13.00 Uhr - 20.45 Uhr



Wolfsburg OT Mörse, Westerfeld



07.12.2023, 07.15 Uhr - 18.05 Uhr

07.12.2023, 15.00 Uhr - 21.00 Uhr



Gleich drei Einbrüche in Wohnhäuser in der Ortschaft Mörse verzeichnet die Polizei im Laufe des Donnerstag.



Dabei erbeuteten die Täter nach ersten Feststellungen in zwei Fällen Schmuck, Uhren und Bargeld in noch festzustellendem Wert, in einem Fall steht die Schadensermittlung noch aus.



Das Zeitfenster für alle drei Taten erstreckt sich von Donnerstagmorgen 07.15 Uhr bis Donnerstagabend 21.00 Uhr.



Betroffen war ein Wohnhaus in der Straße Wulfhagen und zwei Einfamilienhäuser in der Straße Westerfeld.



Bei allen drei Delikten gingen die Täter nahezu identisch vor. Sie begaben sich auf das entsprechende Grundstück, anschließend auf die Gebäuderückseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür.



Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und das darin befindliche Mobiliar. Nachdem sie entsprechende Beute gemacht hatten, verließen sie den Ort des Geschehens in unbekannnte Richtung.



Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben. Möglicherweise sind die Täter auch mit einem Fahrzeug untzerwegs gewesen, welches sie in Tatortnähe abgestellt haben. Hier ist es möglich, dass Passanten ein Fahrzeug aufgefallen ist, welches nicht zum normalen Tagesbild in den Straßen gehört.



Hinweise zu allen drei Fällen an das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.