Schöningen, OT Esbeck, Pappelweg 15.12.2023, 14.40 Uhr - 19.30 Uhr Zwischen Freitagnachmittag 14.40 Uhr und Freitagabend 19.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Pappelweg eingebrochen.

Schöningen (ots) - Was sie hierbei erbeuteten ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.



Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter zur fraglichen Zweit auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Hier begeben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und das darin befindliche Mobiliar nach sich lohnender Beute.

Danach flüchteten sie unerkannt.



Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitte um Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen oder die Rufnummer 05361/4646-0.