Helmstedt, Papenberg, 23.12.2023, 03:00 Uhr In der Nacht vom Freitag auf Samstag benutzen Unbekannte einen Gullydeckel um die Glasscheibe der Eingangstür zu einem Friseursalon am Papenberg einzuwerfen. Die Täter gelangen durch die entstandene Öffnung in die Geschäftsräume und entwenden die dort deponierten Einnahmen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Helmstedt (ots) - Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.