Helmstedt, Braunschweiger Tor 31.12.2023, 23:55 Uhr - 01.01.2024, 00:10 Uhr In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in eine Gärtnerei in der Straße Braunschweiger Tor in Helmstedt ein.

Helmstedt (ots) - Sie entwendeten Bargeld und verursachten einen hohen Schaden. Die Polizei sucht nun Zeugen.



Die unbekannten Täter gelangten offenbar durch das gewaltsame Öffnen eines Tors auf das Gelände der Gärtnerei. Dort angelangt begaben sie sich zur gläsernen Eingangstür und hebelten diese auf, wodurch sie sich Zutritt zu den Verkaufsräumen verschafften.



Während sie diese nach sich lohnender Beute durchsuchten, wurden sie vermutlich vom vor Ort eintreffenden Inhaber gestört, welcher durch eine Sicherheitsfirma über den Einbruch informiert worden war.

Daraufhin flohen sie mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter Bargeld. Durch die Beschädigungen an der Eingangstür sowie einen zerstörten Pflanztisch richteten sie einen Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrages an.



Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder die Tat beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05351-521-0 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.