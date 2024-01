Wolfsburg, Vorsfelde, An der Meine

Wolfsburg (ots) - 31.12.2023, 22.55 Uhr bis 01.01.2024, 10.30 Uhr



Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend und Montagvormittag in ein Gartencenter in der Straße An der Meine im Wolfsburger Ortteil Vorsfelde ein und entwendeten zwei Werkzeug-Akkus.



Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher über einen Zaun auf das Gelände des Gartencenters und und verschafften sich durch einschlagen eines Fensters Zugang zum Objekt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Mit den Akkus entkamen sie in unbekannte Richtung.



Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.