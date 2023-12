Wolfsburg, Porschestraße

Wolfsburg (ots) - 18.12.2023, 05.38 Uhr



Zwei unbekannte Täter haben versucht, am frühen Montagmorgen in ein Juweliergeschäft in der Porschestraße, zwischen der Rothenfelder Straße und dem Hugo-Bork-Platz einzubrechen.



Ein Zeuge hatte gegen 05.38 Uhr die Unbekannten dabei beobachtet wie sie versuchten die Schaufensterscheibe zu zerstören und unverzüglich die Polizei alarmiert.



Als die Täter nach mehreren Versuchen scheiterten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Kaufhof. Beide werden als männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt, von schlanker Gestalt und dunklel gekleidet beschrieben.



Die Täter hinterließen eine beschädigte Schaufensterscheibe und damit verbunden einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.



Da zu dieser Zeit die Fußgängerzone schon stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen die Täter beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.