Königslutter, Rhode, Sarlingstraße 07.12.2023, 14.30 Uhr - 17.30 Uhr Bargeld in noch genau festzustellender Höhe erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Sarlingstraße.

Königslutter, OT Rhode (ots) - Die Tat ereignete sich am Donnerstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise auf das Grundstück des Wohnhauses.



Hier öffneten sie auf der Gebäuderückseite gewaltsam ein Fenster und gelangten durch dies ins Innere des Gebäudes.

Anschließend betraten sie verschiedene Zimmer und durchsuchten die darin befindlichen Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute.



Anschließend verließen sie den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung.



Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/9197-0.