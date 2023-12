Danndorf, Im Siek 04.12.2023, 16.45 Uhr - 19.30 Uhr Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Bereich haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Danndorf erbeutet.

Danndorf (ots) - Dabei nutzen die Täter die früh einbrechende Dunkelheit aus und gelangten am Montag zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses in der Straße Im Siek.



Hier öffneten sie gewaltsam eine Tür an der rückwärtigen Gebäudeseite und stiegen durch dies ins Innere des Hauses ein.



Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume und das darin befindliche Mobiliar.



Nachdem sie entsprechende Beute gemacht hatten, flüchteten sie unerkannt.



Auf welche genaue Höhe sich der Gesamtschaden beläuft werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.



Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.