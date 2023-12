Königslutter, OT Rottorf, Kopfweiden 13.12.2023, 09.30 Uh - 10.35 Uhr Schmuck in noch festzustellendem Wert erbeuteten Unbekannte am Mittwochvormittag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Kopfweiden.

Königslutter (ots) - Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen 09.30 Uhr und 10.35 Uhr auf das Grundstück und an die rückwärtige Gebäudeseite.



Hier öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und gelangten so ins Innere des Gebäudes.



Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und das darin befindliche Mobiliar.



Nachdem sie diversen Schmuck erbeutet hatten, verließen die Einbrecher den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung.



Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohnern oder Autofahren verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Insbesondere interessieren sich die Beamten für einen Opel mit auswärtigem Kennzeichen, der in unmittelbarer Tatortnähe gesichtet wurde.



Hinweise zu dem Einbruch oder dem Fahrzeug an das Polizeikommissariat in Königslutter oder die Rufnummer 05361/4646-0.