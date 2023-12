Helmstedt, Pastorenweg

Helmstedt (ots) - 16.12.2023, 15.30 Uhr - 17.12.2023, 15.30 Uhr



Gleich sieben Einbrüche in Gartenlauben des Kleingartenvereins in der Straße Pastorenweg verzeichnete die Polizei am vergangenen Wochenende.



Die Taten ereigneten sich zwischen Samstagnachmittag 15.30 Uhr und Sonntagnachmittag 15.30 Uhr Was die Täter hierbei alles erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.



Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen begaben sich die unbekannten Täter auf das Gelände des Kleingartenvereins. Hier begaben sie sich in die verschiedenen Parzellen und öffneten mit brachialer Gewalt Eingangstüren oder Fenster, durch welche sie ins Innere der Gartenlauben gelangten.



Anschließend durchsuchten sie die Lauben nach sich lohnenswerter Beute und flüchteten unerkannt.



Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.