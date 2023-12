Wolfsburg, OT Vorsfelde, Neuhäuser Straße 16.12.2023, 18.30 Uhr

Wolfsburg (ots) - Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Samstagabend an der Neuhäuser Straße.



Die Polizei wurde gegen 18.30 Uhr alarmiert, nachdem ein 39 Jahre alter Fahrzeugführer beim Einbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Neuhäuser Straße mit seinem Audi den Seat einer 40 Jahre alten Fahrzeugführerin gerammt hatte, die auf die Neuhäuser Straße einbiegen wollte.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 39-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 1,89 Promille.



Daraufhin wurde dem 39-Jährigen im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

An den Fahrzeugen entstand leichter Blechschaden.