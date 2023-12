Schöningen 07.12.2023

Schöningen (ots) - Die Polizei warnt abermals vor falschen Wasserwerkern die im Laufe des Donnerstags im Schöninger Stadtgebiet ihr Unwesen trieben und bei dem eine 81 Jahre alte Bewohnerin zu Schaden kam.



Gegen 13.00 Uhr klingelte es an der Haustür der Seniorin. Als diese öffnete standen zwei Unbekannte vor ihr, die vorgaben sie wären vom Wasserwerk, es hätte im Nachbarhaus einen Wasserrohrbruch gegeben und sie müssten die Leitungen kontrollieren.



Die Rentnerin ließ einen der beiden angeblichen Monteure in die Wohnung. Hier bekam sie die Aufgabe die Wasserhähne im Badezimmer auf und zuzudrehen.



In dieser Zeit zog der falsche Wasserwerker die Tür zu, so dass sie keinen Einblick in den Flur hatte.



Nach 30 Minuten war das Spektakel vorbei, der Wasserwerker verschwand ohne ein Wort und die ältere Dame stellte den Verlust von Schmuck in noch festzustellendem Wert fest.



Möglicherweise hat der unbekannte Wasserwerker seinen Komplizen in die Wohnung gelassen und während die Seniorin abgelenkt war hatten sie die Wohnung durchsucht und sich des Schmuckes bemächtigt.



Beide Unbekannten waren männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt und sprachen Deutsch mit osteuropäischen Akzent.



Der Haupttäter in der Wohnung hatte dunkle, kurze Haare, dunkle Augen und war etwa 170 cm groß.



Möglicherweise gibt es ja noch weitere Geschädigte und die Polizei fragt nun, ob auch an anderen Orten im Schöninger Stadtgebiet Personen aufgetaucht sind, die sich ohne Vorankündigung als Wasserwerker oder Monteure ausgegeben haben.

Dies kann am Donnerstag aber auch den Tagen zuvor geschehen sein.



Polizeisprecher Thomas Figge: "Lassen sie keine fremden Personen unangemeldet in ihre Wohnung oder ihr Haus. Seriöse Firmen kündigen ihr Erscheinen vorher an. Rufen sie ggf. bei der Firma an und hinterfragen sie den plötzlichen unangemeldeten Besuch. Montieren sie eine Schließkette an ihrer Haustür, um aufdringliche Personen vor dem Betreten ihrer Wohnung zu hindern. Zweifelsfall rufen sie die Polizei auch über Notruf an.



Hinweise zum geschilderten Fall nimmt die Polizei in Schöningen oder das 3. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.