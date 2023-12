Wolfsburg, Dieselstraße 21.12.2023, 07.18 Uhr Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Dieselstraße Ecke Amselweg ereignet hat.

Wolfsburg (ots) - Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer auf der Dieselstraße aus Richtung Heßlinger Straße in Richtung Lerchenweg und wollte nach rechts in den Amselweg abbiegen.



Hierbei übersah er einen 43 Jahre alten Fußgänger, der den Amselweg überqueren wollte.



Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde.



Doch anstatt anzuhalten, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.



Da die Dieselstraße zu der Tageszeit stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrzeugführer, dem Fahrzeug oder Kennzeichen geben können.



Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.