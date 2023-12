Wolfsburg, OT Laagberg, Mecklenburger Straße 27.12.2023, 20.30 Uhr Am Mittwochabend gerieten auf dem Gelände des Kleingartenvereins an der Mecklenburger Straße zwei Gartenlauben in Brand.

Wolfsburg (ots) - Durch die Flammen wurde ein Gartenhaus total zerstört und brannte bis auf die Grundmauern nieder, die zweite Laube wurde erheblich beschädigt.



Gegen 20.30 Uhr wurde über Notruf der Brand zunächst einer Laube auf dem Kleingartengelände gemeldet.



Als erste Polizeikräfte eintrafen, brannte neben der zuerst gemeldeten, mehrere Meter entfernt noch eine weitere Laube.



Die Feuerwehr war Minuten später am Einsatzort und begann unverzüglich mit den Löscharbeiten.



Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Wehren aus Fallersleben, Ehmen und Stadtmitte im Einsatz.



Durch das Feuer entstand ein Gesamtschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro beläuft.



Personen kamen bei dem Feuer zum Glück nicht zu Schaden.



Die Polizei hat die Brandorte beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.



In beiden Fällen gehen die Beamten davon aus, dass die Gartenlauben vorsätzlich in Brand gesetzt worden sind.



Bereits am Abend des 1. Weihnachtstages gerieten in einem Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße vier Gartenlauben in Brand (wir berichteten). Auch hier geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Es entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro.



Die Polizei hofft darauf, dass Nutzern und Besuchern des Kleingartenvereins an der Mecklenburger Straße, oder aber auch Autofahrern oder Passanten verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise an das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.