Helmstedt, Gröpern

Helmstedt (ots) - 17.12.2023, 20.15 Uhr - 18.12.2023, 07.50 Uhr



Zwischen Sonntagabend 20.15 Uhr und Montagmorgen 07.50 Uhr sind Unbekannte in einen Kiosk in der Straße Gröpern eingebrochen.



Die Unbekannte zerstörten die Schaufensterscheibe des Kiosks. Durch die entstandene Öffnung entwendeten die Unbekannten Waren in vierstelligem Bereich.



Anschließend flüchteten die Unbekannten. Die Polizei hofft darauf, dass die Ganoven bei ihrer Tat beobachtet wurden und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.