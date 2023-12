Groß Twülpstedt, Klein Twülpstedt, Rotdornstraße 10.12.2023, 16.23 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Sonntagnachmittag einer landwirtschaftlich genutzten Maschinenhalle in der Rotdornstarße in Klein Twülpstedt im Landkreis Helmstedt in Brand.

Klein Twülpstedt (ots) - Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.



Am Sonntagnachmittag entdeckte ein Familienmitglied eine Rauchentwicklung in der auf dem Grundstück Rotdornstraße befindlichen Lagerhalle. Die sofort verständigten Freiwilligen Feuerwehren übernahmen zeitnah die Löscharbeiten, konnten einen Vollbrand der Halle jedoch nicht verhindern.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Brand vollständig gelöscht werden.



Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zu den genauen Sachschäden gibt es derzeit keine genauen Angaben. Die Schäden belaufen sich geschätzt auf etwa 600.000 Euro.



Eine Brandursache ist zur Zeit unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.