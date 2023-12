Büddenstedt, K 22

Büddenstedt (ots) - 23.12.2023, 13.11 Uhr



Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kraftfahrzeugführer ereignete sich am Samstagmittag auf der Kreisstraße 22.



Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei und Aussagen von Zeugen befuhr gegen 13.11 Uhr ein 76 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem Mercedes die K22 aus Offleben kommend in Richtung Büddenstedt.



Vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls kam er auf schnurgerader Strecke plötzlich und ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Acker zu Stehen.



Zeugen leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen zunächst in Helmstedter Klinikum verbracht und danach ins Klinikum nach Wolfsburg verlegt.



Der Mercedes des 76-Jährigen wurde abgeschleppt.