Insgesamt fünf Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen durch Einschlagen von Scheiben wurden durch die Polizei seit Donnerstag aufgenommen.

Helmstedt (ots) - In einem Fall wurden sämtliche Scheiben eines Baggers, der sich auf einer Baustelle am Wallplatz befand, eingeschlagen. Vier beschädigte PKW standen abgeparkt in der Walbecker Straße, Marientaler Straße und Conringstraße. Aus keinem der Fahrzeuge wurde etwas entwendet, sodass derzeit von Sachbeschädigungen an Kfz ausgegangen wird. Für sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Helmstedt wenden.