Wolfsburg, Allerpark

Wolfsburg (ots) - 12.12.2023, 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr



Unbekannte Täter schlugen am Dienstagabend die Beifahrerscheibe eines im Allerpark in Wolfsburg geparkten VW Touareg ein und entwendeten diverse Gegenstände.



Der Eigentümer des Touareg hatte seinen Pkw am frühen Dienstagabend in der Nähe eines Hotels im Allerpark geparkt. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Beifahrerscheibe.

Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte er den Diebstahl von zwei Smartphones, einer Handtasche mit Inhalt sowie eines Beutels mit Bekleidungsstücken fest.



Zeugen, denen in der kurzen Tatzeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.