Stadt und Landkreis Helmstedt, 01.01.2024

Helmstedt (ots) - In der Stadt sowie im Landkreis Helmstedt verzeichnete die Polizei zum Jahreswechsel ein erhöhtes Einsatzaufkommen.



Gegen. 00:15 Uhr kam es in Helmstedt-Emmerstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 15 Personen in deren Folge ein Mann durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden musste.



In Schöningen kam es mehrfach zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern und in Königslutter wurde eine Schaufensterscheibe durch den Wurf eines Feuerwerkskörpers beschädigt. Ein Täter konnte dazu bsher nicht ermittelt werden.



Es kam zu weitere Körperverletzungen, sowie diverse kleinere Sachbeschädigungen überwiegend durch (unsachgemäße) Verwendung von Feuerwerkskörpern sowie Streitigkeiten und Ruhestörungen.