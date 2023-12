Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Pkw-Fahrer 202301545597 Wolfsburg, Weyhäuser Weg, Kreisstraße 114 28.11.2023, 05.30 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag wurde ein 49 Jahre alter Fahrradfahrer leicht verletzt.

Wolfsburg (ots) - Ein unfallbeteiligter Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Der 49-Jährige war am frühen Morgen des 28. November mit seinem Fahrrad auf dem Radweg des Weyhäuser Weges in Richtung Weyhausen unterwegs.

An der Kreuzung zur K 114 wollte der Zweiradfahrer bei Grünlicht geradeaus fahren, als ein heller Pkw an ihm vorbeifuhr und direkt vor ihm nach rechts auf die K 114 in Richtung VW-Werk abbog.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 49-Jährige stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei geriet er auf einer dortigen Schneefläche in Rutschen und kam zu Fall. Bei dem Sturz blieb er zunächst kurzzeitig liegen.



Weder der Fahrer des hellen Pkw noch andere vorbeifahrende Fahrzeugführer hielten an, um dem Verletzten zu helfen.



Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Unfallbeobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.