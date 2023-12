Wolfsburg, Berliner Brücke 17.12.2023, 00.01 Uhr Auf ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich ein 31 Jahre alter Radfahrer aus Wolfsburg demnächst einstellen müssen.

Wolfsburg (ots) - Der 31-Jährige war am frühen Sonntagmorgen, um kurz nach Mitternacht von Zeugen auf dem Radweg an der Berliner Brücke liegend vorgefunden worden.



Als die Zeugen sich um ihn bemühten und einen Rettungswagen alarmierten, berappelte sich der 31-Jährige, stieg auf sein Fahrrad und fuhr in Schlangenlinien davon.



Die hinzugezogene Polizei fand den 31-Jährigen kurze Zeit später nahe der Heßlinger Straße an, wo er abermals auf dem Radweg liegend aufgefunden wurde.



Da er leichte Verletzungen aufwies, wurde abermals ein Rettungswagen hinzugezogen.



Ein Atemalkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab 2,12 Promille.



Er wurde daraufhin ins Wolfsburger Klinikum verbracht, wo er medizinisch versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde.