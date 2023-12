Schöningen, Hoiersdorfer Straße 20.12.2023, 22.30 Uhr - 21.12.2023, 04.50 Uhr Zwischen Mittwochabend 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen 04.50 Uhr versuchten Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in der Hoiersdorfer Straße einzubrechen. Die Täter zerstörten die Glaseinfassung eines Fensters, gelangten jedoch nicht in das dahinter befindliche Büro. Möglicherweise wurden sie gestört, denn sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Schöningen (ots) - Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Schöningen, Rufnummer 05352/9683-0.