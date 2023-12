Wolfsburg, Kurt-Schumacher-Ring

Wolfsburg (ots) - 25.12.2023, 22.15 Uhr



Etwas zu tief ins Glas geschaut hatte eine 47 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Wolfsburg im Verlauf des ersten Weihnachtsfeiertages.



Die 47-Jährige war am Montagabend gegen 22.15 Uhr mit ihrem VW T-ROC auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Richtung John-F.-Kennedy-Allee unterwegs.



Aufgrund alkoholbedingter Beeinträchtigung rammte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen VW Golf.



Sie fuhr zunächst weiter, ohne sich um den Unfall und den angerichteten Schaden zu kümmern. Gut 20 Minuten später kam sie zur Besinnung, hielt auf einem Gemeinschaftsparkplatz in der John-F.-Kennedy-Allee an und alarmierte die Polizei.



Als die Beamten eintrafen nahmen sie einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 47-Jährigen wahr.



Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 2,26 Promille. Daraufhin wurde der 47-Jährigen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Die 47-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen.



Durch ihre Trunkenheitsfahrt verursachte sie einen Schaden der sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt 10.000 Euro belaufen dürfte.