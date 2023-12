Wolfsburg, OT Hattorf, L 294

Wolfsburg (ots) - 19.12.2023, 05.50 Uhr



Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf der Landesstraße 294, zwischen den Ortschaften Hattorf und Mörse.



Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand und Aussagen vom Beteiligten und Zeugen befuhr gegen 05.50 Uhr ein 50 Jahre alter Kraftfahrzeugführer die L 294 von Mörse in Richtung Hattorf.



In Höhe eines im Industriegebiet Heinenkamp I befindlichen Sportstudios erblickte er einen am rechten Fahrbahnrand gehenden Fußgänger zur spät.



Er kollidierte mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs mit dem Fußgänger. Die Wucht war derart heftig, dass der Außenspiegel abgerissen und gegen die Seitenscheibe geschleudert wurde, die wiederrum sprang.



Der 50 Jahre alte Fahrzeugführer stoppte sofort sein Fahrzeug und begab sich zur Unfallstelle, doch der Fußgänger war verschwunden.



Die sofortige Absuche mit Zeugen und der umgehend alarmierten Polizei brachte keinen Erfolg. Auch die hinzugezogene Feuerwehr untersuchte mit Wärmebildkameras aus schwindelnder Höhe aus dem Rettungskorb der Drehleiter die Unfallstelle und die nähere Umgebung, jedoch ohne die gesuchte Person zu finden.



Ob und wie schwer oder leicht der unbekannte Fußgänger verletzt wurde ist derzeit unbekannt.



Der unbekannte Fußgänger soll eine orange farbene Jacke und einen roten Rucksack mit sich geführt haben.



Möglicherweise ist anderen Autofahrern oder Passanten eine solche Person im Bereich Heinenkamp I oder II aufgefallen. Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.