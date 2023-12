Wolfsburg, OT Detmerode, Lutontraße

Wolfsburg (ots) - 28.12.2023, 14.40 Uhr



Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht, der sich am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz am Detmeroder Markt ereignet hat.



Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte eine 21 Jahre alte Fahrzeugführerin ihren VW Polo auf dem großen Parkplatz an der Stephanuskirche, nahe dem Detmeroder Markt abgestellt.

Als sie gegen 14.40 Uhr aus ihrer Parklücke ausfahren wollte, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken mit seinem Seat Toledo gegen ihren Wagen. Trotz mehrfachen Hupens hielt der Fahrzeugführer nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass Passanten oder andere Fahrzeugführer Hinweise zu dem flüchtigen Seat geben können.



Insbesondere bitten die Beamten darum, dass sich ein Zeuge in Arbeitsbekleidung meldet, der in einem blauen VW Bus, älteres Modell, auf dem Parkplatz stand und der möglicherweise Beobachtungen gemacht haben könnte.



Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.