Königslutter, Rottorfer Straße

Königslutter (ots) - 21.12.23, 06.00 Uhr bis 06:18 Uhr



In den frühen Morgenstunden des Donnerstags versuchten unbekannte Täter, in ein Einzelhandelsgeschäft in der Rottorfer Straße in Königslutter einzubrechen.



Sie wirken mittels brachialer Gewalt auf den Glaseinsatz der Eingangstür ein, um diesen zu zerstören und sich auf diese Weise Zugang zum Objekt zu verschaffen. Als dieser Versuch misslingt, entfernen sie sich in unbekannte Richtung.



Die Polizei hofft auf Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05353 91970 bei der Polizei in Königslutter zu melden.