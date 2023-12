null.

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Klieversberg, Sauerbruchstraße

22.12.2023, 15.08 Uhr - 15.11 Uhr



Ein versuchter Raubüberfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag auf der Sauerbruchstraße zwischen dem Theater und Klinikum.



Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befand sich gegen 15.08 Uhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Hund auf der Verbindungsstraße zwischen dem Theaterparkplatz und dem Wolfsburger Klinikum, als plötzlich zwei vermummte Personen an sie herantraten, sie mit einem unbekannten Gegenstand bedrohten und die Herausgabe von Wertgegenständen forderten.



Die Frau rief sogleich laut um Hilfe, worauf die beiden Unbekannten, ohne Beute, in Richtung Theater davonliefen.



Das Opfer alarmierte umgehend die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm und sofort mit Fahndungsmaßnahmen begann, die jedoch ergebnislos blieben.



Beide Täter waren männlich, etwa 170 cm groß, hatten eine schlaksige Statur und ein jugendliches Erscheinungsbild.

Sie waren mit einer dunklen, Jacke mit Kapuze und Fellrand bekleidet.

Ein Täter sprach deutsch ohne Akzent und zusätzliche eine dem Opfer unbekannte Sprache

Beide waren mit einem dunkle Schal vor dem Gesicht maskiert.



Da zu der Tatzeit 15.08 bis 15.11 Uhr der Parkplatz am Theater, sowie die Verbindungsstraße zwischen dem Theaterparkplatz und dem Wolfsburger Klinikum stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler, dass Zeugen die Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben.



Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.