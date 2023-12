Helmstedt, B 244

Helmstedt (ots) - 17.12.2023, 21.30 Uhr



Zwei Schwerverletzte und ein Gesamtschaden von mindestens 25.000 Euro sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 244 ereignete.



Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr gegen 21.30 Uhr ein 41 Jahre alter Fahrzeugführer aus Königslutter mit seinem Renault Twingo die Straße Braunschweiger Tor in Richtung B 1 Süpplingen.



Als er hierbei die Bundesstraße 244 bei ausgeschalteter Lichtsignalanlage und blinkendem Gelblicht queren wollte, übersah er hierbei eine 37 Jahre alte vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführerin aus Wurster, die mit ihrem Opel Insignia die B 244 aus Richtung Schöninger-Straße in Richtung Von-Guericke-Straße befuhr.



Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Opel um 45 Grad gedreht wurde und anschließend im Straßengraben landete. Der Renault Twingo vollzog eine 180 Grad Drehung und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Bei dem Zusammenprall zogen sich beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu und wurden mit jeweils einem Rettungswagen ins Wolfsburger und Helmstedter Klinikum verbracht.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt sowie ein Notarztwagen waren ebenfalls vor Ort.