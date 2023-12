Im Rahmen einer Feierstunde wurde am Montag, den 11. Dezember 2023 in Trier der neue Leiter der Wasserschutzpolizeistation (WSP-Station) Trier, Herr Polizeihauptkommissar Frank Schilken, vor rund 40 geladenen Gästen in sein Amt eingeführt.

Mainz (ots) - Er wird Nachfolger von Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Achim Bartholome, der mit Ablauf des Monats Dezember 2023 in den Ruhestand versetzt wird und die WSP-Station Trier seit dem 1. Mai 2017 leitete.



Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT), Herr Christoph Semmelrogge und die stellvertretende Leiterin der Abteilung Wasserschutzpolizei, Frau Polizeirätin Ann-Cathrin Grabowski, dankten Herrn Bartholome für die jahrelange gute Zusammenarbeit sowie sein Engagement und verabschiedeten ihn mit den besten Wünschen in den wohlverdienten Ruhestand.



Dem neuen Leiter der WSP-Station Trier, Frank Schilken, wünschten sie für die neue Aufgabe als Dienststellenleiter "einen guten Start".



Herr Schilken wurde 1995 in den Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach seiner Verwendung bei der Bereitschaftspolizei wechselte er im Jahr 2000 zur Wasserschutzpolizei und verrichtete zunächst seinen Dienst bei den WSP-Stationen Ludwigshafen, St. Goar und Mainz, ehe er 2016 nach Koblenz wechselte. Dort war er als Dienstgruppenleiter, Sachbearbeiter Einsatz und zuletzt als stellvertretender Leiter der WSP-Station Koblenz tätig.



Als neuer Leiter der WSP-Station Trier mitsamt der Außenstelle Bernkastel trägt er künftig die Personalverantwortung für 24 Mitarbeitende, die rund 144 Flusskilometer auf der Mosel und der Saar betreuen.