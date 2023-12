Am 15.

Mainz (ots) - Dezember 2023 fand im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) in Mainz die Amtseinführung des neuen Leiters des Präsidialstabes, Herrn Polizeioberrat (POR) Kristof Brockmann statt. Mit Wirkung vom 15. November 2023 hat er diese Aufgabe von seiner Vorgängerin, Frau Polizeidirektorin (PD'in) Nicole Fricker übernommen, die im September dieses Jahres in die Funktion als stellvertretende Behördenleiterin PP ELT wechselte. Wir berichteten im November: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117719/5641052



"Mit Herrn Brockmann können wir eine engagierte und motivierte Führungskraft willkommen heißen. Er wird in seiner neuen Funktion nicht unerheblich die Zukunft unserer Behörde mitgestalten." so PP Christoph Semmelrogge in seiner Begrüßung.



Herr POR Kristof Brockmann (Jahrgang 1984) leitete nach dem Studium für den höheren Polizeidienst von 2018 bis 2020 den Stabsbereich 1 - Einsatz des Polizeipräsidiums Mainz. Ab September 2020 übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Speyer. Herr Brockmann stellt nunmehr als Leiter des Präsidialstabes das Bindeglied zwischen der Behördenleitung und den sieben Abteilungen des PP ELT dar. Er betonte: "Das PP ELT ist sehr breit aufgestellt und wenn ich an den Facettenreichtum der Polizei im Allgemeinen denke, fällt mir jedes Mal auf, dass ich fortan in einer Behörde arbeite, die geradezu sinnbildlich für eben diese steht." Er bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen.