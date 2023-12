Seit Samstag, den 2.12.23, wird die 64-jährige Elke N.

Meckenbeuren / Bodenseekreis (ots) - aus Meckenbeuren vermisst. Intensive Suchmaßnahmen, bei denen neben einem Polizeihubschrauber auch Drohnen und Suchhunde zum Einsatz kamen, blieben bislang ohne Erfolg, weshalb nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird.



Am Tag ihres Verschwindens wurde die Frau zuletzt gegen 7.30 Uhr in ihrer Wohnung im Bereich Meckenbeuren beim Öffnen der Fensterläden beobachtet. Seither fehlt von der Vermissten jede Spur.



Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 64-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet.



Ein Lichtbild des Gesuchten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter



https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/meckenbeuren-vermisstenfahndung/



einsehbar.



Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet Personen, die die Vermisste Elke N. seit ihrem Verschwinden gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.