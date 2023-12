Mann überfällt Imbiss - Festnahme Nach einem Überfall auf einen Imbiss am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Straße "Am Stadtgraben" ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 22-Jährigen.

Markdorf / Bodenseekreis (ots) - Der Mann steht im Verdacht, maskiert und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet den Verkaufsraum betreten und mehrere Personen zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben. Dieser Forderung soll er durch die Abgabe eines Schusses in Richtung Decke Nachdruck verliehen haben. Seine Gegenüber händigten ihm das Geld aus, schafften es jedoch im Anschluss, den 22-Jährigen zu entwaffnen und zu überwältigen. Verständigte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest, stellten die Tatwaffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen ihn ein.

Noch am Mittwochnachmittag soll der 22-Jährige beim Amtsgericht Konstanz dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden, der über den von der Staatsanwaltschaft Konstanz beantragten Haftbefehl entscheiden wird.



