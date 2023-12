Mit Fahrscheinen in größerem Stil betrogen Wegen des Verdachts des Betrugs in größerem Stil ermitteln die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Ravensburg aktuell gegen mehrere Beschäftigte eines Nahverkehrsunternehmens im Raum Bodensee-Oberschwaben.

Friedrichshafen/Weingarten (ots) - Den beschuldigten Busfahrern wird vorgeworfen, durch Manipulation an Ticketausgabe-Geräten zwar Fahrkarten generiert und an Kunden verkauft, eine ordnungsgemäße Verbuchung derselben jedoch verhindert zu haben. Durch das so an der Bilanz vorbei in die eigene Tasche abgeflossene Geld dürfte dem Unternehmen nach jetzigem Stand ein finanzieller Schaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich entstanden sein.



Im Rahmen der seit Anfang November geführten Ermittlungen wurden zwischenzeitlich bei mehreren Tatverdächtigen Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt und entsprechendes Beweismaterial sichergestellt, das weiterer Auswertung bedarf. Das kriminalpolizeiliche Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.