Bad Waldsee / Schlupfen, L 275

Ravensburg (ots) - Schwerer Verkehrsunfall an Bahnübergang



Am frühen Montagabend, etwa gegen 18.45 Uhr kam es auf der L 275 an einem beschrankten Bahnübergang bei Schlupfen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger BMW-Fahrer ums Leben kam.

Laut Zeugen hatte der 19-Jährige zunächst einen Unfall und blieb auf dem Gleisbett stehen. Der Verunfallte versuchte noch das Fahrzeug vom Gleis zu fahren, was jedoch nicht gelang. Kurz darauf kollidierte der Zug, welcher aus Bad Waldsee kommend in Richtung Aulendorf unterwegs war, mit dem Pkw. Nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort, verstirbt der 19-Jährige in der Oberschwabenklinik in Ravensburg an seinen schweren Verletzungen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der folgenden Unfallaufnahme musste die L 275 bis gegen 22.15 Uhr komplett gesperrt werden. Die Bahnstrecke war ebenfalls bis 22.15 Uhr gesperrt. Der völlig zerstörte Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der beschädigte Zug, in welchem 19 Fahrgäste und der Zugführer saßen, konnte die Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde im Zug niemand. Der Gesamtschaden am Zug und Pkw wird auf ca. 100.000.- Euro geschätzt.