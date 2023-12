Altshausen Zigarette löst Zimmerbrand aus Am Freitagabend gegen 20:36 Uhr löste vermutlich eine Zigarette einen Brand in einer Wohnanlage in Altshausen aus.

Ravensburg (ots) - Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Grund für den Brand, dass ein 69-jähriger Bewohner eine Zigarette im Bett rauchte und dadurch die Matratze in Brand geriet. Im Anschluss breitete sich das Feuer auf das Zimmer aus. Durch die Aktivierung des Rauchmelders, im Zimmer, gelang es allen 29 Bewohnern das Gebäude rechtzeitig zu verlassen. Durch den Rauch erlitten der Tatverdächtige und ein weiterer Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und kamen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100.000 Euro. Nachdem der Zimmerbrand gelöscht und das Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet wurde konnten die übrigen Bewohner wieder zurück in ihre Zimmer. Der Verursacher des Brandes muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrlässiger Brandstiftung rechnen.