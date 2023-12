Meßkirch Zwei Verletzte nach Crash beim Abbiegen Als am Samstag um 13.18 Uhr die 65-jährige Lenkerin eines Pkw auf der B 311 bei Meßkirch beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah, kam es zur Kollision, welche zu einem hohen Sachschaden und zwei verletzten Personen führte.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Als die Lenkerin mit ihrem Peugeot auf der B 311 in Fahrtrichtung Mengen an der Einmündung zur B 313 nach links in Richtung Sigmaringen abbiegen wollte, übersah sie den bevorrechtigten entgegenkommenden Lenker eines Mercedes-Benz. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verletzten sich sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des Mercedes-Benz jeweils leicht und mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.