Landkreise Bodenseekreis, Sigmaringen und Ravensburg Zusammenfassung witterungsbedingter Einsätze der Polizei Seit Freitagnachmittag kam es in den drei Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis zu insgesamt ca. 280 witterungsbedingten Einsätzen bzw.

Ravensburg (ots) - Meldungen über Verkehrsbehinderungen oder sonstige Störungen, verursacht durch die teils starken Schneefälle und winterlich geprägten Straßenverhältnissen. Hierbei kam es im Bodenseekreis zu 17, im Landkreis Sigmaringen zu 22 und im Landkreis Ravensburg zu insgesamt 44 Verkehrsunfällen. Dabei wurden bei zwei Verkehrsunfällen im Bodenseekreis je eine Person leicht verletzt, im Landkreis Sigmaringen zogen sich drei Personen bei einem witterungsbedingten Unfall leichte Verletzungen zu. Die weiteren Meldungen bei der Polizei verteilten sich gleichmäßig auf die Landkreise und betrafen jeweils steckengebliebene Fahrzeuge, Behinderungen durch umgestürzte Bäume, in die Fahrbahn ragende oder heruntergefallene Äste, sowie weitere ursächlich mit den winterlichen Verhältnissen zusammenhängende Meldungen über Störungen. Diese fuhr die Polizei entweder selbst an, leitete die Meldungen an die Feuerwehren, Rettungskräfte oder an die Winterdienste der Landkreise zur weiteren Veranlassung weiter.

Aufgrund hoher Schneelasten auf Bäumen mussten in den drei Landkreisen mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrungen bleiben bis zur Beseitigung der Gefahren gesperrt. Dies kann bis Montag andauern.