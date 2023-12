Friedrichshafen Nach Spiegelstreifer geflüchtet Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr in der Paulinenstraße ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen.

Bodenseekreis (ots) - Ein Unbekannter touchierte den Außenspiegel des am Fahrbahnrand stehenden Pkw, richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an und fuhr danach einfach davon. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Friedrichshafen



Einbruch in Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise



Unbekannte haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Ravensburger Straße verschafft. Der oder die Einbrecher öffneten offenbar unter anderem mit Hilfe eines Winkelschleifers einen Tresor und ergriffen anschließend die Flucht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, der Diebstahlsschaden wird auf einen geringeren Betrag beziffert. Personen, die in der Nacht verdächtiges Beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.



Tettnang



Vorfahrtsunfall



Eine leicht verletzte Person und etwa 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend in Bürgermoos ereignet hat. Ein 82 Jahre alter Ford-Lenker fuhr von der Marienfelder Straße auf die L 333 ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 24 Jahre alten Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß zog sich die Frau leichte Verletzungen an der Hand zu, ihr Wagen war nicht mehr fahrtüchtig.



Kressbronn



Vorfahrt missachtet



Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 467 bei Kressbronn. Ein 64 Jahre alter VW-Lenker fuhr in den Kreisverkehr bei der dortigen Tankstelle, übersah dabei den VW eines 27-Jährigen und nahm diesem die Vorfahrt. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde niemand verletzt.



Überlingen



Bei winterlichen Bedingungen überholt - Unfall



Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr auf der B 31n bei Aufkirch ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Pkw-Fahrerin war bei winterlichen Straßenbedingungen in Richtung Stockach unterwegs und überholte im zweispurigen Bereich mehrere Fahrzeuge. Beim Einscheren verlor sie auf der nassen, mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrfach und blieb im Grün stehen. Dabei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. An ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.



Meersburg



Wagen prallt gegen Baum



Glück im Unglück hatte eine 20-jährige Frau, als sie am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Schiggendorfer Straße verunfallt ist. Die junge Autofahrerin kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte ihren Renault nach links und prallte in der Folge frontal gegen einen Baum. Die 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, an ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.



Meersburg



Autofahrerin übersieht Fußgänger - Unfall



Bei einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße am Donnerstag gegen 17.15 Uhr wurde ein 81-jähriger Fußgänger verletzt. Eine 63 Jahre alte Ford-Fahrerin übersah den Senior beim Einbiegen vom Parkplatz "Kirchplatz" nach links in die Kirchstraße. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden.



Immenstaad



Unfall verursacht und davongefahren



Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der B 31 bei Immenstaad bittet die Polizei um Hinweise zu einem unbekannten Autofahrer. Dieser fuhr von der Meersburger Straße auf die Bundesstraße ein und nahm dabei einem Lkw-Lenker, der in Richtung Hagnau unterwegs war, die Vorfahrt. Dem Sattelzug-Fahrer gelang es, einen Zusammenstoß mit dem Pkw durch starkes Bremsen zu verhindern. Ein dahinterfahrender Sattelzug-Lenker kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr wuchtig auf. Während bei dem Zusammenstoß an den beiden Lkw und deren Ladung insgesamt rund 100.000 Euro Sachschaden entstanden sein dürfte, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit seinem dunklen, vermutlich schwarzen Wagen fort. Beide Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 18 Uhr andauerten, musste die Bundesstraße bis etwa 18 Uhr einseitig gesperrt werden. Unfallzeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 beim Polizeiposten Immenstaad zu melden.