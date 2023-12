Friedrichshafen Polizei sucht nach Körperverletzung Zeugen Am frühen Samstagmorgen, gegen ca. 02:30 Uhr, kam es in Friedrichshafen in der Montfortstraße/Paulinenstraße auf Höhe einer dortigen Cafébar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Autofahrer und seinem bislang unbekannten Mitfahrer.

Bodenseekreis (ots) - Der 45-Jährige hatte zwei bislang unbekannte Personen von der gemeinsamen Weihnachtsfeier mitgenommen. Während der Fahrt schlug der bislang unbekannte Mitfahrer, welcher sich im Fahrzeug hinten links befand, dem Fahrer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im Zuge der Auseinandersetzung außerhalb des Fahrzeugs warf der unbekannte Täter den 45-Jährigen auf den Boden und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließen beide unbekannten Mitfahrer die Tatörtlichkeit. Die verletzte Person begab sich zum Polizeirevier Friedrichshafen, um den Sachverhalt dort zu melden. Aufgrund der erlitten Gesichtsverletzungen wurde der 45-Jährige ins Klinikum verbracht. Zeugen der Körperverletzung oder Personen, die Hinweise zu dem 18 bis 23-jährigen Tatverdächtigen mit weißem Hoodie und dunkler Jacke bekleidet und dem weiteren unbekannten Mitfahrer geben können, mögen sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen melden.