Friedrichshafen Linienbus touchiert Pkw beim Rangieren Insgesamt etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Zeisigweg.

Bodenseekreis (ots) - Eine Stadtbus-Fahrerin musste aufgrund einer Straßensperrung rückwärts rangieren und übersah dabei den Audi einer hinter ihrem Bus wartenden Fahrerin. Verletzt wurde bei dem folgenden Zusammenstoß niemand.



Friedrichshafen



Porsche gestohlen - Zeugen gesucht



Angaben des Eigentümers zufolge haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Pacellistraße einen geparkten Porsche gestohlen. Die Umstände, wie es zum Diebstahl kam, sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Friedrichshafen führt. Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen, die insbesondere zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des schwarzen Porsche Panamera geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.



Friedrichshafen



Nach Parkrempler geflüchtet



Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Wochenende auf einem Parkplatz in der Eckeberstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte mutmaßlich beim Rückwärtsfahren einen geparkten VW Up mit der Anhängerkupplung beschädigt und im Anschluss das Weite gesucht. Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.



Friedrichshafen



Entgegenkommendes Auto gestreift und davongefahren



Weil der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens am Montagmorgen gegen 8 Uhr im Goldachweg in Wiggenhausen nach einem Unfall einfach weitergefahren ist, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Im Begegnungsverkehr streiften sich die Wagen, woraufhin einer der Beteiligten davonfuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 die Polizei zu kontaktieren.



Friedrichshafen



Auseinandersetzung vor Supermarkt



Nach einer handfesten Auseinandersetzung, zu der es am Montagabend gegen 18.45 Uhr vor einem Supermarkt in der Donaustraße gekommen sein soll, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein 58-Jähriger gibt gegenüber der Polizei an, dass er von mehreren Passanten angegangen wurde, als er aus seinem Auto aussteigen wollte. Im weiteren Verlauf habe man ihn mit einem Werbeaufsteller angegriffen, woraufhin er mit seinem Wagen davonfuhr. Er zog sich leichte Blessuren zu. Die Hintergründe des Streits sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Friedrichshafen



Einbruch in Einfamilienhaus



Einbrecher haben sich über das vergangene Wochenende Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Gansbühlweg in Efrizweiler verschafft. Die Unbekannten brachen über die Terrassentüre an der Gebäuderückseite ein, durchsuchten das Haus nach Wertsachen und suchten anschließend das Weite. Was gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise von Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden unter Tel. 07545/1700 beim Polizeiposten Immenstaad entgegengenommen.

Informationen und Tipps, wie Sie sich bestmöglich vor Einbrechern schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.k-einbruch.de .

Sie haben eine klirrende Scheibe oder sonstige verdächtige Auffälligkeiten in der Nachbarschaft gehört und beobachtet? Zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen. In dringenden Fällen auch über den Notruf 110.



Langenargen



Unfall auf der Bundesstraße



Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Eriskirch und Oberdorf wurde eine Person leicht verletzt. Eine 84 Jahre alte Audi-Lenkerin fuhr vom Kieswerk kommend auf die Bundesstraße ein und nahm dabei einem von Lindau nahenden Audi-Fahrer die Vorfahrt. Der 31-Jährige bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Ein Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den Pkw auf rund 25.000 Euro. Beide Audis waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße zum Teil voll gesperrt werden.



Immenstaad



Spiegelstreifer - Unfallbeteiligter fährt weiter



Trotz eines Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro, der am Montagmittag um kurz nach 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Happenweilerstraße entstand, setzte ein unbekannter Beteiligter seine Fahrt einfach fort. Auf der Brücke über die Bundesstraße streiften die Spiegel zweier entgegenkommender Fahrzeug aneinander, wobei beide Beteiligten zunächst in größerer Entfernung zueinander anhielten. Der Fahrer des dunkelblauen Pkw stieg dann jedoch gestikulierend wieder in sein Auto ein und fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unfallbeteiligte soll dunkle Kleidung und einen Hut getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Immenstaaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.



Überlingen



Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht und geflüchtet



Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 11.45 Uhr an der Einmündung der Heiligenbreite zur Friedrich-Blersch-Straße hat die Polizei Überlingen die Ermittlungen aufgenommen. Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW-SUV (X3 oder X5) stieß beim Rangieren rückwärts gegen den Renault einer dahinter Wartenden und fuhr danach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Bei dem BMW soll es sich um einen Wagen mit Böblinger (BB) Zulassung gehandelt haben. Hinterm Steuer sei ein älterer Mann mit mittellangem, grau-gelocktem Haar gesessen, der dunkle Oberbekleidung trug.



Überlingen



Pkw kommt bei Glatteis von Fahrbahn ab



Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich ein 20 Jahre alter Autofahrer, als er am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr bei Ahäusle aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Autofahrer war auf der L 200 von Altheim kommend in Richtung Überlingen unterwegs und verlor auf der Brücke die Kontrolle über seinen Ford Fiesta. Neben der Fahrbahn prallte der Pkw gegen eine Palette mit Dachziegeln und kam dort zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik. An seinem Wagen entstand rund 10.000 Euro Sachschaden, er musste abgeschleppt werden.



Uhldingen-Mühlhofen



Auffahrunfall



Ein Verkehrsunfall hat am Montagmittag für Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 31 gesorgt. Zwei Lastwagenfahrer waren von Meersburg kommen in Richtung Uhldingen-Mühlhofen unterwegs. Dass der Vorausfahrende seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren musste erkannte der hinterherfahrende Sattelzug-Fahrer aus Unachtsamkeit nicht und fuhr auf. Während der Sachschaden am Sattelauflieger eher gering ausfiel, beläuft sich der Sachschaden an der Zugmaschine des Unfallverursachers, die nur bedingt fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, auf mehrere tausend Euro.