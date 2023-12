Tettnang Schneeball bringt Autofahrer in Rage Weil er auf einen Streich nicht gerade besonnen reagiert hat, muss ein 24-jähriger Autofahrer mit einer Anzeige rechnen.

Bodenseekreis (ots) - Zwei Jugendliche hatten am Sonntagabend Schneebälle über die Tettnanger Straße geworfen und trafen dabei den Pkw des vorbeifahrenden Mannes. Der 24-Jährige wendete seinen Wagen umgehend, stieg aus und soll dann auf seine Gegenüber eingeschlagen haben, bevor er weiterfuhr. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen rasch ermitteln und zeigen ihn nun wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft an.



Friedrichshafen



Mann attackiert und bestohlen



Nachdem ein 33-Jähriger angibt, am Dienstag gegen 15.45 Uhr von mehreren Männern angegangen und bestohlen worden zu sein, ermittelt die Polizei. Er selbst sei mit Bekannten in der Uferstraße unterhalb des dortigen Pavillons gesessen, wo sie gemeinsam Alkohol konsumierten. Kurz darauf sei er von bislang Unbekannten zu Boden gestoßen und geschlagen worden. Bevor seine Gegenüber von Dannen zogen, hätten sie unter anderem den Geldbeutel und das Mobiltelefon des mit rund 1,2 Promille deutlich alkoholisierten 33-Jährigen gestohlen. Die verständigten Beamten konnten im Rahmen der Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen, gehen jedoch ersten Hinweisen nach. Zeugen, die das Ereignis beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.



Friedrichshafen



Frau belästigt - Polizei ermittelt



Weil ein aufdringlicher Mann am Dienstagabend im Bereich Friedrichshafen eine Frau belästigt und angegriffen haben soll, ermittelt die Polizei. Der Unbekannte sprach die junge Frau am Stadtbahnhof an und forderte im weiteren Verlauf deren Handynummer. Dass diese ihre Erreichbarkeit nicht preisgeben wollte, akzeptierte er nicht und folgte der 22-Jährigen auf Schritt und Tritt. Auch in den Bus der Frau stieg er ein. In der Teuringer Straße ausgestiegen, soll der Mann an den Haaren der Frau gezogen und sie weiter bedrängt haben. Als eine Zeugin auf die Hilferufe der 22-Jährigen aufmerksam wurde, und sich dem Geschehen näherte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen haben die Ermittlungen aufgenommen, sie sollen den genauen Hergang sowie die Identität des Tatverdächtigen klären. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Friedrichshafen



PKW fährt Anhänger auf



Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen in Friedrichshafen. Hierbei befuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Renault die Heiliggasse in Richtung Friedrichshafen. Da der Fahrer eigenen Angaben zufolge durch die Sonne geblendet wurde, übersah einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger und fuhr diesem auf. Am PKW entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden. Bei dem Anhänger kam es zu Beschädigungen am Metallrahmen sowie der Rückleuchten. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 10.000EUR beziffert.



Langenargen



Von der Sonne geblendet



Offensichtlich geblendet von der Sonne hat am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr eine Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Oberdorf und Langenargen einen Verkehrsunfall verursacht. Die 60-Jährige wollte auf Höhe der Einmündung zum Verbindungsweg Tuniswald rechts abbiegen und geriet dabei mit ihrer vorderen linken Fahrzeugseite auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zur Kollision mit einem aus der Einmündung heranfahrendem Nissan. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000EUR.



Oberteuringen



Fahrerflucht nach Verkehrsunfall



Wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 15.30 Uhr auf der L329. Der 60-jährige Fahrer eines VW war von Oberteuringen in Richtung Blankenried unterwegs, als ein Entgegenkommender auf seine Fahrspur geriet. Der Unbekannte Streifte dabei den Spiegel des VW, fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07542/ 9432-0 beim Polizeiposten Meckenbeuren zu melden.



Überlingen



Fußgängerin von Auto touchiert



Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels zu. Ein 84-Jähriger wollte mit seinem Seat in eine freie Parklücke abbiegen, übersah hierbei die Fußgängerin und touchierte diese mit seinem Wagen. Die 83-Jährige fiel dabei auf die Motorhaube und anschließend auf den asphaltierten Boden. Ihre Verletzungen bedurften vor Ort glücklicherweise keiner medizinischen Behandlung.



Überlingen



LKW verursacht bei Fahrmanöver Auffahrunfall



Bei einem Fahrmanöver hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagabend auf der B 31 bei Überlingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Sattelzug-Lenker wollte von der Bundesstraße in das Industriegebiet abbiegen, kam dort jedoch aufgrund einer Baustelle nicht voran. Als er schließlich wieder rückwärts auf die Bundesstraße manövrieren wollte, kam er dort über beide Fahrstreifen hinweg zum Stehen. Ein 73-Jähriger erkannte aus Richtung Nußdorf die Situation zu spät und fuhr mit seinem Kleinbus auf den Lkw auf. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Insgesamt entstand ein vergleichsweise geringer Sachschaden in Höhe von rund 2.000EUR.