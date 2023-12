Friedrichshafen Einbruch in Restaurant Unbekannte haben sich am frühen Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Pizzeria in der Ailinger Straße verschafft.

Bodenseekreis (ots) - Die Einbrecher hebelten ein Toilettenfenster auf und machten sich im Inneren des Restaurants an einem Tresor zu schaffen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, wie viel Geld gestohlen wurde, ist aktuell nicht bekannt. Personen, die insbesondere zwischen 0.10 Uhr und 0.35 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.



Meckenbeuren



Mann nach familiärem Streit in Untersuchungshaft



Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt gegen einen 54-Jährigen, der im Verdacht steht, am Freitagabend eine 19 Jahre alte Familienangehörige in der gemeinsamen Wohnung in Meckenbeuren-Buch bedroht und angegriffen zu haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge griff der Mann im Rahmen der Auseinandersetzung zu einem Messer und attackierte die junge Frau unter der Aussprache von Drohungen damit. Die 19-Jährige konnte den Angriff abwehren, zog sich dabei eine leichte Handverletzung zu und flüchtete aus der Wohnung.

Alarmierte Polizisten nahmen den 54-Jährigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen ihn ein. Am Samstag wurde der Mann beim Amtsgericht Ravensburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl erließ. Seither sitzt der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.



Friedrichshafen



Blaulicht gestohlen



Auf das Blaulicht, das auf einem Pkw der Feuerwehr montiert war, hatte es am Dienstagabend zwischen 17.45 Uhr und 19.15 Uhr ein Dieb abgesehen. Der Unbekannte riss das magnetisch befestigte Blaulicht gewaltsam vom Wagen, der in der Marienstraße geparkt stand, und flüchtete mit dem Signalgerät. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Friedrichshafen



Auto-Glasdach mit Flasche zertrümmert



Ein Unbekannter hat am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr vor einem Restaurant im Bereich Friedrichstraße/Olgastraße einen geparkten Pkw mit einer Flasche beschädigt. Die Flasche schlug in das Glasdach des Wagens, woraufhin dieses zu Bruch ging. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf etwa 3.000 Euro. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.



Überlingen



Unfall beim Rangieren - Fahrer flüchtet



Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen kurz nach 4 Uhr beim unachtsamen Rangieren im Narzissenweg verursacht. Der Fahrer des dunklen Wagens fuhr rückwärts mit offener Fahrertüre, wobei die Türe gegen den in einem Carport geparkten BMW stieß. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallflüchtige seine Fahrt fort. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.



Überlingen



Auf Gegenfahrspur geraten - Unfall



Zwei leicht verletzte Personen und zweimal Totalschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Aufkircher Straße ereignet hat. Ein 84 Jahre alter VW-Fahrer war stadteinwärts unterwegs und kam kurz vor dem Kreisverkehr im Bereich des Klinikums aus unbekannter Ursache von seiner Fahrspur ab.

Mit seinem Tiguan überfuhr er die bauliche Fahrbahntrennung und kollidierte in der Folge seitlich mit dem entgegenkommenden VW UP einer 59-Jährigen, der durch die Wucht über den Bordstein auf die angrenzende Grünfläche geschoben wurde. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. An den Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. An der Verkehrseinrichtung wird dieser auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Deggenhausertal



Unfall mit Sachschaden



Ein Sprinter-Fahrer hat am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Rotachstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstand. Der 30-Jährige fuhr an einem Lastwagen vorbei, der am rechten Fahrbahnrand stand, und touchierte diesen beim Wiedereinscheren. Am Lastwagen wird der Schaden auf 1.500 Euro, am Mercedes auf rund 3.000 Euro geschätzt.